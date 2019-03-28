全球品牌大廠對環保機能織物及材質需求增加，國內以咖啡油生質材料與無水染整面料生產布料的興采（4433）去年獲利大躍進，董事會27日決議，今年將配發現金股利1元，盈餘轉增資配股1元，法定盈餘公積、資本公積轉增資配股1元。

而為符合市場趨勢，滿足全球品牌服飾廠對環保材質需求的增加，興采已計畫分期在越南建布廠和少水染整廠，主攻織造循環經濟可回收的布料。

產品以布料和成衣占營收比約85％和10％的興采，早已研發出具吸濕、快乾、除臭功能的咖啡紗所織成的布料（S.Cafe）；近幾年更推出STORMFLEECE風暴刷毛、咖啡油生質材料與無水染整面料。

市場指出，全球品牌服飾廠NIKE、ADIDAS等服飾大廠，已定下5～10年期限，將逐年提高環保材質的採購百分比，在此趨勢下，國內的遠東新、新纖、力麗等紡纖廠都已逐年增加環保紡纖材質的生產比例。

看好此塊市場的前景，興采興建越南新廠，著眼就在環保可回收、循環經濟，也就是未來生產的布料和成衣都是以可回收再利用的循環經濟為考量。

興采這座位於越南胡志明市、占地周約25萬平方公尺的工業區土地，未來是織布、染整到成衣的一貫廠，其中染整可做到環保的少水染整，且水資源可以重複利用。

根據興采規畫的時程，越南新廠預計今年底至明年初期間開始興建第1期織布廠。

(工商時報)