屏東大學2年前將「屏東學」列為人文社會學院新生必修課程，並出版《屏東學概論》教科書。為了讓屏東學走出校園，與獨立書店「南國青鳥」合作舉辦屏東學系列演講，涵蓋文學、音樂、文創、哲學等共9場次，歡迎民眾一起參與。

社會發展學系主任李錦旭說，人文社會學院300多名新生，大一上必修1學期2學分的屏東學，由不同領域認識屏東。修過的學生多覺得有趣，外地生更認識屏東，本地生則驚覺故鄉還有很多地方是自己不熟悉的。

學習屏東學後，學生能親近腳下這塊土地及人民，讓人與土地關係更親密；如今屏東學已在學校站穩根基，希望能走進社區與民眾分享，獨立書店南國青鳥與屏大理念相近，因此決定合作舉辦9場系列演講，讓更多鄉親認識屏東學。

演講時間從晚上7點到8點半，3月30日由李錦旭介紹屏東學；4月26日中文系黃文車講屏東文學與在地記憶；5月17日音樂系連憲升及周明傑介紹排灣族傳統音樂運用；6月14日文創系賀瑞麟講哲學與地方學的關聯。

7月26日中文系林秀蓉帶領走讀大武山下的詩；8月30日文創系易毅成介紹屏東的文創亮點；9月21日社發系邱毓斌帶領從音樂看社會發展；10月18日應日系張月環帶領閱讀《風鈴季歌》及《水果之詩》；11月8日原住民專班李馨慈介紹排灣族文化。

青鳥文化執行長蔡瑞珊表示，南國青鳥不只是書店，也是社區文化中心，歡迎大家一起來聽演講，更認識屏東土地，也更認同自我。

(中時 )