今（28日）各地多雲到晴，白天高溫達30度。（林宜靜 攝）

春天天氣多變化！今（28日）各地多雲到晴，白天高溫達30度，然週五到週日北部、東部、南部靠山地區是有雨，下週日起更有冷氣團南下。另今日中部以南空氣品質不佳，外出請注意。

今日臺灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴的天氣，白天氣溫較高，僅東半部地區有零星短暫陣雨；台灣北部、東部、東南部及馬祖沿海空曠地區及鄰近海域有較強陣風；金門、馬祖、澎湖及西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，請注意。

氣溫方面，今日各地清晨舒適到稍涼，白天高溫達30度，北部20～31度，中部20～32度，南部21度～32度，東部20～31度，早晚溫差大，需記得保暖。

紫外線指數方面，今日基隆、宜花東、雲嘉、高屏地區和澎湖是過量級，其餘地區是高量級，外出需做好防曬工作。

至於民眾關心的空氣品質方面，今日花東地區為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、馬祖、金門及澎湖地區為「普通」等級，中部以南局部地區在午後臭氧濃度易上升達橘色提醒等級；北部空品區位於下風處，污染物易累積為「橘色提醒」等級。

今日各地清晨舒適到稍涼，白天高溫達30度。（圖取自氣象局網頁）

(中時電子報)