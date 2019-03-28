1949 年撤退台灣，南京，成為台灣歷史上最深刻的一個篇章。國父長眠之地「中山 陵」、永遠的第一夫人「美齡宮」、南京路上老民國建築群等…提起南京知名景點，哪一處不刻 畫著屬於台灣過去的故事？近年來，南京也成為熱門旅遊勝地，可夜遊秦淮河、訪「夫子廟」，嘗鴨血粉絲湯、雞鳴湯包、美齡粥等美味，也能入住涵碧樓南京酒店尋老靈魂。

南京夫子廟。（主辦單位提供）

來到秦淮河畔邊，據說是古老的南京文化淵源之地，身為當代文人的你怎能錯過？ 步行夫子廟中心廣場，穿過牌坊、躍上游船，沿著秦淮河順流而下，欣賞迎面而來的兩岸景緻〜「桃叶渡」是秦淮風韵的經典之景，每年春天三月，桃花恣意盛開於此，美的讓人好似心花 朵朵開。秦淮河的起點「東水關」，自古十里秦淮的繁華盛景，皆由此開始，天色漸暗，華燈初上，光影中閃耀的無比輝煌，讓人憶起古代紅色燈籠串連起的秦淮風華。

返回岸上，向北穿過櫺星門，遠遠看見一尊青銅孔子塑像，即抵達「夫子廟」。台階下兩側 十二賢人漢白玉塑像依序站立，尊師之情盡在不言之中。主殿大成殿內，掛起中國最大的孔子畫像，不僅在孔子的故鄉山東，在南京這樣的文化古都，對於儒家文化的敬愛與感謝，更是表達無遺。

秦淮八絕。（主辦單位提供）

接著，來到古代才子的戰場「科舉博物館」。走入科舉博物館內，會先通過一道祥雲鋪成的 龍門，右側牆上疊著竹簡萬卷，象徵著功名之路需「讀萬卷書」；左側布滿層層魚鱗般的瓦片牆面，象徵「鯉躍龍門」，文人踏上戰場之路，遙遠卻咫尺。科舉博物館象徵性之建築特色，吸引 攝影迷爭相來訪拍攝，儼然成為了南京代表性地標！在陽光微暗之時於河畔前拍攝，倒景相伴，景色更加迷人。

科舉博物館。（主辦單位提供）

來到南京，道地美食一定要嚐〜最有名的街邊小吃：饅頭、湯包、燒賣等，當然南京代表的 鴨料理—來一碗鴨血粉絲湯，正是南京人愛的口味！在老門東街區裡，眾多傳統美食深受饕客們喜愛，人氣最旺的「小鄭酥燒餅」，極為酥脆之燒，無論何時都人聲鼎沸。

皮薄汁多、香甜不膩的「雞鳴湯包」更是老南京人舌尖上的記憶；「鴨血粉絲湯」配料豐富，湯頭更是鮮美。還有鼎鼎大名的「美齡粥」，在旅遊之時也要養顏潤肺。

涵碧樓南京酒店外觀。（主辦單位提供）

遊訪南京，也可選擇涵碧樓南京酒店，建築地原為1901年當地商人興建的木造建築物，一度是官方招待所，後來成為蔣介石與宋美齡夫婦最愛的行館。以獨特地形營造中國院牆圍的皇城風格，兩側主樓則由一道一道全玻璃帷幕打造的玻璃光廊為核心連貫。除了在擺設上有隨處可見民國風外，涵碧樓南京酒店於中餐廳「水沙漣」餐廳更能親字品嚐到民國時期的菜餚，重拾老靈魂，從南京出發。

丹青荔味爆樱桃。（主辦單位提供）

(中時電子報)