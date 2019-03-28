英國會下議院25日通過修正案，奪下脫歐主導權。梅伊在下議院發表演說，承認脫歐協議在國會仍不足以過關。（美聯社）

英國是否脫歐引發國際關注！英國原訂於3月29日脫離歐盟，然由於國會表決8個脫歐協議替代選項，結果全被否決，英國首相梅伊已將日期短暫推遲5月底。27日稍早梅伊向保守黨員表示，倘協議獲通過，她會辭去英國首相職務。

英國下議院27日晚間針對脫歐進行8項指示性投票，不過所有選項皆未通過半數而遭到否決。

英國首相梅伊宣布脫歐協議表決通過後將請辭首相職位。

英國下議院27日晚間進行8項指示性投票，意圖尋求議員們最希望的脫歐前景，這8項投票包括二次公投、與歐盟關稅同盟、工黨版本脫歐協議、單一市場2.0、無協議脫歐、撤回里斯本條約第50條、加入歐洲自由貿易聯盟（EFTA）或歐盟經濟區（EEA）、馬特豪斯B計畫等。

結果顯示，最接近過半票數的選項是與歐盟關稅同盟，贊成票與反對票分別為264票、272票，其次是二度公投，分別有268票贊成、295票反對。不過所有選項都未能取得過半票數而遭到否決。

英國脫歐議題爭議不休，首相梅伊面臨黨內逼宮壓力傳聞不斷，日前又遭國會奪權！英國會下議院25日晚以329票對302票通過修正案，決定由國會主導脫歐進程，等於剝奪政府脫歐主控權。表決時，有30名保守黨議員倒戈，甚至有3名內閣官員為了投贊成票而宣布辭職。

據英國廣播公司（BBC）、《衛報》（The Guardian）報導，梅伊預計以辭持換取脫歐協議過關的舉動，已吸引部分保守黨反對派議員決定支持她的脫歐協議，預料29日脫歐協議將三度交付表決，不過北愛盟友民主聯盟黨（DUP）已表示10名黨籍議員將投下反對票，下議院議長貝爾考（John Bercow）也強調絕不會讓梅伊將同樣的協議內容再次擺上談判桌。

(中時電子報)