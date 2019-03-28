應國家交響樂團NSO之邀，旅美琵琶名家吳蠻將來台演出作曲大腕趙季平為她量身訂做的《第二琵琶協奏曲》。該曲由雪梨交響樂團委託創作並首演，自此在世界各大交響樂團演出，成為認識世界傳統器樂重要的橋梁之一。吳蠻說這首曲子她演著演著，會在趙季平的音樂「看到」感動，「這個『看到』是在心裡看見，這首曲子是個有故事的音樂，我只是那個講故事的人。」

吳蠻是把中國樂器介紹到西方的第一人，她也是第一個在大陸拿到琵琶碩士的音樂家，除了七度入圍美國葛萊美音樂獎之外，也是第一位在美國卡內基廳及第一位獲邀至白宮演奏的華人音樂家。這次是吳蠻與NSO的首度合作，也是第一次在台灣與交響樂團同台。

以《霸王別姬》、《喬家大院》等影視配樂聞名的作曲家趙季平，曾任西安音樂學院院長，中國音樂家協會主席，作品旋律漂亮，配器多元，總能以音符具體描繪人情風土。趙季平表示，很早就聽說吳蠻的音樂才華，但是第一次認識是2000年在美國波士頓交響樂團檀格塢音樂節，他應大提琴家馬友友絲路合奏團之邀，為他們創作以大提琴、琵琶、笙與印度鼓的室內樂曲《關山月》。兩人有了默契，希望創作一首交響樂團跟琵琶合奏的協奏曲，帶到世界各地的音樂會上演出。這一等就是13年。

吳蠻說，2012年雪梨交響樂團邀請她去演出，並願意提供委託創作費用與其他交響樂團一起聯合委託，她立刻寫信給趙季平，2013年《第二琵琶協奏曲》終於誕生，並在雪梨交響樂團首演，之後巡演各大交響樂團，「樂曲以我自己的家鄉杭州人文養分醞釀，溶入評彈裡的意韻流轉，我自己很喜歡。」吳蠻說，《第二琵琶協奏曲》用了大量的弦樂與琵琶對唱，是女性內心情感的對話，也為音樂增加許多戲劇感。

吳蠻說，她很喜歡這場音樂會的組合，「這是我第一次跟國家交響樂團合作，又是個臺灣新生代很優秀的指揮莊東杰，再加上大陸重量級作曲家趙季平的音樂，等於是三代音樂家的總合，希望台灣樂迷會喜歡。」

吳蠻不諱言，近二十幾年來，琵琶已經走向「高亮脆強」所謂的「現代化」，失去原有中國文化裡含蓄柔美的氣質，「這首協奏曲，我用我家鄉的蘇杭話來說來演奏，再一次回到琵琶原來的語境中。」除此之外，在龐大的交響樂團裡如何讓琵琶自由進出，這也是一大挑戰。

NSO國家交響樂團名家系列「琵琶交響」音樂會，將在3月30日演出，地點在台北國家音樂廳。其他曲目還包括斯特拉溫斯基《給小樂團的組曲第二號》、浦朗克《小交響曲》以及作曲家李子聲《布農‧天籟》。

(中時 )