羅友志臉書。(圖片取自羅友志臉書)

遭陳致中告外患罪！ 韓國瑜反嗆：要不要自首外遇罪？

高雄市長韓國瑜出訪大陸為高雄產業拚經濟，卻遭高雄市議員陳致中控告「外患罪」，慘遭網友譏諷，資深媒體人羅友志大笑，看網友留言比看新聞有趣，有網友這句「招妓的罵招商的」，害他「笑到一口飯吞不下去」！

韓國瑜出訪大陸進行城市交流，幾天下來會見國台辦主任劉結一和香港、澳門特首，為高雄拚經濟。沒有隨行的高雄市議員陳致中卻在臉書砲轟韓國瑜「貫徹九二共識就是貫徹一國兩制」，更稱韓國瑜是騙子，「表面上賣農漁產品，實際上是賣國家賣台灣」。昨更赴地檢署按鈴控告韓國瑜涉及「外患罪」。

對於陳致中控告他外患罪一事，韓國瑜妙回，「陳致中議員為何不到法院按鈴自首，他有沒有犯了『外遇罪』？為什麼要按鈴申告韓國瑜的外患罪，我覺得非常奇怪。」

網友對於韓國瑜神反擊，紛紛叫好！羅友志更在臉書PO出網友創意留言，看留言比看新聞有趣，「招妓的罵招商的」，害他笑到一口飯吞不下去！底下網友也列舉他們看到有意思的留言，「有人說要他『先管好老二再談九二』也是噴飯」、「你沒聽過大頭要聽小頭的指令嗎」、「妮可該出來走走了」、「鈴~鈴~鈴~~~您所撥打的用戶，正在嫖妓中..請稍後再撥.....」！

更有網友為韓國瑜抱不平，「友志哥，我是氣到一口飯吞不下去」、「說的好，無奈，沒是非了」、「本來心情不好，看完留言真的很好笑」、「說的好，我就想不出來怎麼一家人可以那麼不要臉，貪污，嫖妓還可以那麼大聲」、「他應該連台商都要告才對！沒邏輯的人到底是怎麼讀法律的啊」！

(中時電子報)