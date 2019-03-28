統一(1216)去年合併營收達4314.45億元，年增7.9%，稅後淨利為174.42億元，較前年同期減少224.03億元，EPS 3.07元。統一表示，去年稅後淨利減少主要是因2017年第四季處分上海星巴克業外利益一次性入帳，排除處分上海星巴克業外利益，去年稅後淨利仍較2017年同期成長。

統一集團旗下包括統一與統一中控、統一實、大統益今日下午將舉辦聯合法說會。統一董事會今日決議，擬配發每股現金2.5元，若依昨日收盤價74.7元計算，現金殖利率約3.35%，統一股東會將在6月18日召開，今年股東會將全面改選董事。

統一中控落實「健康操作」產品結構進一步優化，毛利提升，加上相關銷售費用合理化，整體營運效益提升，去年稅後淨利為人民幣10.30億元，較2017年同期成長17.3%。

統一超去年稅後淨利102.06億元，較2017年同期減少208.11億元，主要也是因2017年第四季處分上海星巴克業外利益一次性入帳，排除處分上海星巴克業外利益比較，稅前利潤仍較2017年成長。

統一實業受惠馬口鐵產品價格維持高檔，飲料包裝訂單持穩，以及受惠處分大陸江蘇及無錫廠土地廠房資產利益挹注，去年稅後淨利為14.86億元，較2017年同期增加8.86億元，大幅成長147.7%。

台灣神隆新藥委託開發與製造業務成長，去年稅後淨利4.43億元，較2017年同期增加0.21億元，成長4.9%。

(時報資訊)