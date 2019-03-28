為因應保險大數據開發創新商品需求，並與國際會計制度接軌，培養國內精算人才，新光金(2888)子公司新光人壽與東吳大學簽署產學合作，每年將贊助180萬元、連續3年共計540萬元的研究經費，予東吳大學財務工程與精算數學系「精算大數據研究中心」，挹注創新開發研究能量；此外，每年將提供100萬獎學金設置「新光精算師養成護照」，鼓勵學生通過美國壽險精算師證照考試。

新壽指出，由於精算師養成時間長、難度高，需要同時具備數理統計、財務會計、投資管理與保險實務等跨領域知識，重要性又隨法令要求與市場變化快速提升，新壽每年提撥100萬獎學金設置「新光精算師養成護照」培育專業人才。除補助在校學生投考美國壽險精算師考試報名費，也核發通過不同考試科目的獎學金，而領取新光精算師養成獎學金的學生，可申請至新壽企業實習及參與產學合作研究計畫，從選用育留積極佈局，建立精算重點人才庫。

新壽表示，東吳大學財精系擁有「財務工程」、「保險精算」兩個領域的重要保險智庫專家，教學及研究成果卓越，目前也有相當多優秀的畢業生任職於業界，工作能力與研發成果在業界風評極佳。透過此次合作，將有助建置企業風險管理系統，因應國際會計準則IFRS17、清償能力評估等制度接軌，並每年依新壽需求，透過保險大數據分析開發創新型態保險商品，強化研發能量，積極解決未來公司經營管理需求。

(時報資訊)