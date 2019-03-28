全球傳動(4540)去年每股盈餘達到6.93元，創下史上新高。總經理李進勝指出，今年來看，雖然有美中貿易戰影響，但「工業4.0」不會停止，客戶現在只是觀望，下半年會爬升，公司全年還是看成長。

全球傳動去年合併營收34.18億元，年成長26.16％，合併毛利率35.03％，較上年度大幅增加10.13個百分點，合併營業利益7.69億元，稅後淨利6.22億元，年增191.1％，每股盈餘達6.93元，董事會通過發放3.6元現金股息。

去年上半年的好光景不常，下半年因美中貿易戰急轉直下，李進勝認為，過完農曆年後，景氣已經有谷底爬升的復甦跡象，短期都有急單出現。跟外界預期差異不大，下半年逐步回到正常。

李進勝表示，產品價格去年下半年回跌後，目前修正已經差不多，全球傳動目前訂單能見度可看到第2季底，中長期的需求浮現，所以內部業績還是估1成的年成長率。

他指出，「工業4.0」不會讓產業衰退，去年下半年只是觀望，遲早要開始拉貨。另外，5G通訊相關製程改變，有新的設備需求，帶來成長契機。

(時報資訊)