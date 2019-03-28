工業電腦廠事欣科（4916）近期甫完成墨西哥新廠搬遷，並同步大幅擴充產能。因應北美業務訂單快速增加，為支應未來營運發展需要，公司宣布自業界延攬且新聘Randy Wisebrod、Hector Martinez兩位業務及營運管理大將，強化北美營運布局策略戰力。

事欣科表示，Randy Wisebrod原為工控大廠控創（Kontron）副總，資歷超過20年，主要負責馬來西亞及北美業務發展，擁有深厚的客戶基礎、業務拓展及管理經驗。未來將藉助其在業務拓展的多元性，負責事欣科北美及全球市場業務發展。

至於Hector Martinez則來自航太產業，在航太業界資歷超過25年，在製造、財務及營運管理方面具多年經驗。未來將藉助其長才，協助墨西哥廠（PMX）生產營運，確保該廠營運取得最大利潤及最高客戶滿意度。

事欣科指出，墨西哥廠為集團在北美的最重要生產基地之一，因應訂單持續增加，員工人數已自250人擴增至400人，未來預期仍有擴編需求，需業界相關領域人才加入。此次邀請2位大將加入，預期將為公司營運高速發展增添強大助益。

(時報資訊)