健身器材廠商岱宇(1598)在台北國際體育用品展中將完整亮相旗下家用健身SOLE、XTERRA品牌，以及商用健身SPIRIT、UFC品牌等新款健身器材產品，並且特別規畫綜合格鬥UFC品牌、以及SPIRIT品牌Johnny G新飛輪的現場體驗活動。

岱宇指出，今年在除家用健身方面，SOLE品牌改款產品、XTERRA品牌多款新產品上市銷售，皆有利家用健身器材產品的銷售表現。而在商用健身器材領域的SPIRIT品牌Jonny G新飛輪產品，隨著第一季全球展會密集推廣將帶動新一波銷售動能，此外，醫療復健領域將有望隨著飛利浦品牌授權效益發酵，以及CogniBike醫療復健器材訂單隨著日本長照法規完成修正將逐步恢復拉貨表現。

岱宇表示，看好家用、商用健身器材與醫療復健領域拓展，隨著集團營收規模持續擴大，有機會看到營業費用率下降，推升營運成績表現。岱宇今年不僅針對旗下多品牌陸續完善全系列、產品升級與雲端APP軟體整合等布局，憑藉XTERRA品牌已逐步打開大眾健身器材市場知名度，也將積極爭取全球各地經銷代理合作機會。

(時報資訊)