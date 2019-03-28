葉毓蘭臉書全文。（圖／取材自葉毓蘭臉書）

20190327中天新聞 民眾CALL-IN、洗版NCC臉書 留言蓋樓挺中天

國家通訊傳播委員會（NCC）昨（27日）以中天新聞台報導內容及其所涉營運行為，並以報導以關西機場和鳳凰展翅雲朵的新聞為由開罰100萬，還破例對單一新聞台做出7種處分的創舉，引發外界譁然，還有網友留言發起「一人10元，代繳罰款」，對此，警察大學前教授葉毓蘭直言：「我美國朋友也做同樣的建議」。

國家傳播委員會NCC針對中天報導內容及其所涉營運行為，並以報導以關西機場和鳳凰展翅雲朵的新聞為由開罰100萬，NCC解釋，收到民眾「大量」檢舉中天新聞台報導韓國瑜時間過多為由而開罰，但何謂「過多」？NCC副主委翁柏宗則說「要符合營運規劃、製播規範、新聞倫理等」，並說「我們沒有說不能播特定政治人物」，從未明講，宛如跳針式回答。

對於中天遭NCC重罰百萬，葉毓蘭昨則在臉書發文：「不可思議大驚奇！」認為中天挺韓不遺餘力，不也反映許多觀眾的心聲，如今中天卻遭懲處，也讓葉毓蘭沉痛呼籲「台灣加油，請保護我們的言論自由！」

葉毓蘭發文引發網友回響，留言嘆「臺灣倒退嚕」、「中肯」，還有人建議「不妨發起（一人10元，代繳罰款，力抗專制！）」面對網友發起捐款幫中天繳罰款，力抗專制，葉毓蘭也回應：「我美國朋友也做同樣的建議」，並在臉書發文感嘆：「一葉知秋，人民對暴政的唾棄不齒，蔡政府知否？」

(中時電子報)