美國公債殖利率再度走跌，以及殖利率曲線倒掛的時間拉長引發對經濟成長前景的擔憂，周三美股收跌。

周三收盤，道瓊工業指數跌32.14點或0.13%，為25,625.59點。標普500指數跌13.09點或0.46%，為2,805.37點。那斯達克指數跌48.15點或0.63%，為7,643.38點。

標普500指數11大類股僅工業股上漲，終場微升0.1%。醫療保健股下跌0.81%，表現最差。受美國公債殖利率下跌影響，標普金融股指數收跌0.44%。

(時報資訊)