《美股掃瞄》美債息再跌，美股收低 08:172019/03/28 時報資訊 記者柯婉琇／綜合外電報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國公債殖利率再度走跌，以及殖利率曲線倒掛的時間拉長引發對經濟成長前景的擔憂，周三美股收跌。 周三收盤，道瓊工業指數跌32.14點或0.13%，為25,625.59點。標普500指數跌13.09點或0.46%，為2,805.37點。那斯達克指數跌48.15點或0.63%，為7,643.38點。 標普500指數11大類股僅工業股上漲，終場微升0.1%。醫療保健股下跌0.81%，表現最差。受美國公債殖利率下跌影響，標普金融股指數收跌0.44%。 (時報資訊) #美股 #道瓊 #標普 #那斯達克 #指數 推薦閱讀 黑五大屠殺只是前菜？美股慘劇還在後頭… 00:022019/03/24 財經 美債息曲線倒掛 經濟拉警報 04:102019/03/24 財經 亞股全垮日股重挫創2月以來最低 全都因為它 21:372019/03/25 財經 《股利-航運》台驊擬配息2.2元，殖利率8.4％ 16:312019/03/26 財經 特力擬配息1.28元 現金殖利率逾5％ 22:232019/03/26 財經 美債息止跌 帶動美股勁揚 04:092019/03/27 財經 股市動盪 防禦型避險股耐震 04:092019/03/27 財經 特力 現金殖利率逾5％ 04:092019/03/27 財經 美債殖利率倒掛 債市成避風港 04:092019/03/27 財經 《股利-百貨》南仁湖擬配息0.4元，殖利率5.34％ 11:592019/03/27 財經 也許您會感興趣 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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