陳姓股市金主涉嫌組成炒股集團，鎖定股票上市公司悠克電子，並製造假交易炒高股價，涉嫌違反證交法、背信，台北地檢署昨天指揮台北市調查處兵分5路搜索，約談主嫌陳姓金主等人。檢方訊後，今諭令陳嫌以80萬元交保，並限制出境、出海，另蔣姓被告則限制出境、出海，林姓被告交保20萬元。

悠克電子去年1月公告子公司悠準創業砸資2億元，買進8200張大同股票，正巧當時台北地檢署因偵辦大同炒股案時，循線查出悠克股票也疑似遭到炒作，涉嫌違反證交法、背信，昨指揮台北市調查處兵分5路搜索，約談主嫌陳姓金主等3人。

據了解，陳姓主嫌等人涉嫌於2016、2017年間炒作悠克股票，導致股價漲幅逾150％，另為取信其他投資人，還涉嫌製造假交易，另涉犯背信罪。

悠克是國內老牌的安控大廠，近年因遭競爭對手低價競爭，連年虧損、陸續處分閒置資產，償還負債，但去年1月公告買進8200張大同股票時，因正值大同公司派、市場派因現增案意見不同的敏感時刻，一度引發市場議論。

(中時 )