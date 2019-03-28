「癌中之王」胰腺癌發現不易，擁有極高死亡率，近年來，其全球發病率始終保持上升趨勢。。蘋果電腦創辦人賈伯斯、好萊坞男星派屈克等人即因此英年早逝，胰腺癌為人們帶來的死亡風險，可見一斑。對於如何預防此疾，日本國立癌症研究中心研究發現，平時多吃一些柑橘類水果，可降低胰腺癌發病風險，從而起到預防作用。

《生命時報》報導，日本國立癌症研究中心社會與健康研究所對9萬名男女展開為期17年的跟蹤調查。按照居民日常食用的17種水果和29種蔬菜攝取量，研究人員將參試者分為4個組進行對比分析。結果發現，多吃柑、桔、橙、柚4種柑橘類水果，對降低胰腺癌發病率效果最明顯。

研究人員認為，食用水果之所以能夠降低胰腺癌發病風險，主要是因為水果中含有維生素等抗氧化成分，柑橘類水果中的維生素C含量尤其高。專家提示，有胰腺癌家族病史的人群平日應減少吸菸，並儘可能多吃水果。

(中時電子報)