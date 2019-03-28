Uber司機街頭打架，警迅速到場壓制止亂。(馮惠宜翻攝)

Uber司機35歲詹姓男子與28歲李姓男子28日凌晨疑因一言不合爭吵，最後更拳腳相向，還引起友人圍觀叫囂，經民眾報警轄區分局員警立即到場後迅速壓制滋事份子，及時控制紛亂現場，警方將涉案人詹男等 4名滋事份子帶回文正所了解案情。

28日凌晨台中二分局文正派出所獲報有人在北區公園路、 柳川東路口互毆，立即出動優勢警力，員警第一時間到場後大聲喝令制止，並隔開雙方人馬及壓制現場滋事份子，同時持警棍及辣椒水噴霧器高度警戒，警告雙方若不聽制止將使用辣椒水強力約制。

另一方面也請求勤務中心調度優勢警力支援，線上各巡邏網迅速到場，雙方人馬見狀趕緊互相規勸約制，立即停止叫囂，警方控制現場後，逐一盤查過濾在場人身分，現場關係人因情緒激動，警方在場管束後將其中涉案4名滋事份子帶回警局。

警方調查，詹男與李男都是Uber司機，因口角細故發生爭吵，進而推擠、互毆雙雙掛彩，雙方多名友人也在場圍觀，倆人在警局做筆錄也互相提告傷害罪，警方也在訊後依傷害罪嫌移送法辦。

(中時 )