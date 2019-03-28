《晨間解盤》盤整觀望，長線股拉回買(倫元投顧提供) 08:522019/03/28 時報資訊 倫元投顧提供 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 昨日台股表現相對平淡，成交量低迷已說明目前多頭買盤相當謹慎，這也難怪，主要是國際盤起伏不定，自然就會衝擊散戶進場意願，目前台股處於短空、中整理架構；不過，在長多格局未改變之下，台股也不至於連續重挫。 純就大環境觀察，近期美債殖利率倒掛的現象未改善前，國際股市都將隨時出現波動，我想這大概是大咖選擇觀望的原因吧，不過多頭趨勢要轉為空頭，應該是在市場情緒極度樂觀下才會形成，目前並無此現象，故「長線股拉回買」仍是現階段操作原則。 (時報資訊) #台股 #解盤 推薦閱讀 投資台股 定期定額隨時可進場 04:092019/03/25 財經 台股多頭延續 台股基金漲逾兩位數 04:102019/03/25 財經 逾300億銀彈 蓄勢加碼台股 04:102019/03/25 財經 凱基投顧預期本周指數10400-10800點區間震盪 09:152019/03/25 財經 《國際油價》憂經濟放緩，上周五國際原油期貨回跌 10:172019/03/25 財經 《盤中解析》美股打噴嚏，台股「嚇」破10500點 11:412019/03/25 財經 《國際油價》周一國際原油期貨漲跌互見 10:172019/03/26 財經 《國際油價》憂供給緊張，周二國際原油揚升近2％ 10:002019/03/27 財經 國銀追不上國際腳步 原因在利息 17:282019/03/27 財經 2019台北國際自行車暨台北國際體育用品展登場 產業成長仍可期 23:302019/03/27 財經 也許您會感興趣 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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