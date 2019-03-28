昨日台股表現相對平淡，成交量低迷已說明目前多頭買盤相當謹慎，這也難怪，主要是國際盤起伏不定，自然就會衝擊散戶進場意願，目前台股處於短空、中整理架構；不過，在長多格局未改變之下，台股也不至於連續重挫。

純就大環境觀察，近期美債殖利率倒掛的現象未改善前，國際股市都將隨時出現波動，我想這大概是大咖選擇觀望的原因吧，不過多頭趨勢要轉為空頭，應該是在市場情緒極度樂觀下才會形成，目前並無此現象，故「長線股拉回買」仍是現階段操作原則。

(時報資訊)