年齡相同外表蒼老程度卻有不同。研究指出可能與「年輕荷爾蒙」之稱的生長激素有關，專家表示，透過深蹲能助促進生長激素分泌，維持肌力、骨骼健康、減少皺紋，達到抗老的效果，建議可在肚子餓時深蹲10次，讓生長激素分泌的效果更好。

據《早安健康》報導，日本健康體力研究所顧問野澤秀雄表示，生長激素能幫助蛋白質合成、促進肌肉生成，維持骨骼健康，反之當生長激素分泌不足，容易使肌力衰退、皺紋產生，甚至會使記憶力及注意力降低，還可能讓內臟脂肪更容易堆積。

一項由美國醫療機構研究指出，體內的生長激素增加後，約有8成以上的人健康狀況改善，6成左右的人體脂肪降低、運動能力及性功能上升，也有5成以上的人認知功能較以往提升。

野澤秀雄表示，透過深蹲等運動增加肌肉，有助促進生長激素分泌，有研究指出肚子餓時體內分泌的飢餓素（Ghrelin），有促進腦垂腺分泌生長激素的效果，他建議在肚子餓時深蹲10次，能幫助分泌更多生長激素。

(中時電子報)