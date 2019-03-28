全球電子設計創新領導廠商益華電腦（Cadence）宣布與Arm和Xilinx合作推出新的開發平台，該平台經過台積電7奈米FinFET製程技術驗證，以全新Arm Neoverse N1平台為基礎，並為下一代雲端到邊緣基礎架構所開發。Neoverse N1系統開發平台（SDP）也是業界首款通過CCIX互連架構、實現非同步計算加速的7奈米基礎架構開發平台，可供硬體和軟體開發人員用於硬體原型設計、軟體開發、系統驗證和性能分析及調整的進行。

SDP包括一個以Neoverse N1為基礎、運行頻率高達3GHz的SoC，全尺寸快取和大量的記憶體頻寬，以及最新的優化系統IP。SDP的穩健性非常適用於廣泛的應用程序的開發、故障排除、性能優化和工作負載分析，包括機器學習（ML）、人工智慧（AI）和資料分析。

Neoverse N1 SDP將於2019年第二季度限量供貨，隨後幾季將提供更多產品。這款的軟體堆疊可透過Linaro和GitHub開放原始碼儲存庫獲得，為開發人員提供創新的Linux軟體體驗。Xilinx Alveo U280加速卡具有整合高頻寬記憶體（HBM）和CCIX介面的高性能FPGA，現已上市，可直接從Xilinx購買。此外，完整的Cadence SoC實現和驗證流程、CCIX、PCIe第四代規格和DDR4 IP以及Neoverse N1快速採用套件（RAK）現已上市，因此客戶可以立即開始在台積電的7奈米上設計以Neoverse N1為基礎的SoC。

Arm基礎架構部門高級副總裁兼總經理Drew Henry表示，新的Neoverse平台可為具有萬億連接設備的世界，提供雲端到邊緣基礎架構所需的性能和效率。我們與Cadence、台積電和Xilinx的持續SDP合作，確實為開發人員提供了創新和以Neoverse為基礎的優化設計所需的系統開發工具。

Cadence總裁Anirudh Devgan表示，通過與Arm、台積電和Xilinx的合作，我們共同致力於推動下一代雲端到邊緣基礎架構的發展。通過為Neoverse N1 SDP的開發，貢獻我們的IP和EDA工具和流程，使客戶能夠使用完整的Cadence設計實現和驗證流程，以及基礎架構IP和快速採用套件來開發設備，應用在機器學習、5G、資料分析和其他不斷發展進化的應用領域，使他們能夠在各自的市場中脫穎而出

台積電研究發展副總經理侯永清表示，此次合作將Arm、Cadence和Xilinx的領先產品、IP和工具與台積電的7奈米FinFET製程技術和代工服務結合，使我們的客戶能夠在機器學習／人工智慧、5G和資料分析以及創建等領域實現更快、更成功的應用開發，讓這些應用將從根本上改變市場，創造更大價值。

Xilinx矽架構和驗證公司副總裁Gaurav Singh表示，採用Alveo加速卡、由CCIX支持的ARM Neoverse N1 SDP是一個高性能平台，旨在開發下一代應用產品。在這些異質設備之間的無縫資料共享，展示眾多供應商成功整合了CCIX IP，並進一步延伸CCIX可應用的技術範圍。

(工商 )