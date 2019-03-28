高雄市長韓國瑜與大陸官員晤面，拿下龐大的農產品訂品，卻被指賣台，高雄市議員陳致中昨也到高雄高分檢按鈴控告韓涉犯「外患罪」。對此，國民黨草協聯盟發起人李正皓諷刺表示，他全力支持民進黨、時代力量立院黨團於立法院成立「調查委員會」，「看最後是查出韓國瑜賣台的證據，還是重演2016年韓國瑜在台北市議會遭民進黨圍剿，進而讓韓國瑜越戰越勇、越戰越旺的狀況」。

民進黨高雄市議員陳致中等人不滿高雄市長韓國瑜出訪密會大陸官員，認為此舉等同默認一國兩制，昨到高雄高分檢按鈴控告韓國瑜涉犯外患罪，陳致中甚至嗆韓「如果我說的不是事實，歡迎告我誣告！」韓國瑜則回應表示「陳致中議員為何不到法院按鈴自首，他有沒有犯了外遇罪？」

對此，李正皓在臉書指出，他全力支持民進黨、時代力量立院黨團於立法院成立「調查委員會」，全力調查韓國瑜此次港澳大陸行是否賣台，並邀請韓國瑜到立法院備詢，與調查委員會委員一對一公開對質。李說看最後是查出韓國瑜賣台的證據，還是重演2016年韓國瑜在台北市議會遭民進黨圍剿，進而讓韓國瑜越戰越勇、越戰越旺的狀況。

李提及，根據大法官釋憲585號，立法院為有效行使憲法所賦予之立法職權，本其固有之權能自得享有一定之調查權，主動獲取行使職權所需之相關資訊，俾能充分思辯，審慎決定，以善盡民意機關之職責，發揮權力分立與制衡之機能。過去在面臨重大爭議如319槍擊案時，立法院就曾以此為依據成立319真相調查委員會。

「既然今天陳致中都已經按鈴控告韓國瑜涉犯外患罪，認為韓國瑜意圖使中華民國領域屬於他國，既然這麼嚴重，顯然已經超出地方法院能處理的權責，怎麼可以不上升到立法院的層級？」李正皓說他建議民進黨與時代力量立法院黨團成立「調查委員會」，好好的查韓國瑜此次港澳大陸行是否有賣台、使中華民國領域屬於他國的行為。

(中時電子報)