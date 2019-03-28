台灣大(3045)宣布，前進新竹市政府，從即日起，在新竹大同再生基地、東門市場、新竹科學園區，以及新竹市政府推薦之宮廟等據點，架設26台結合雲端智慧功能的設備，讓科技觸角延伸到新竹各角落，預計年底前可服務70萬人次。台灣大營運長吳傳輝表示，期望能複製「新竹安心智慧零售平台」的成功經驗，未來將在曼谷、吉隆坡等東南亞城市，進行試點與服務推廣。

台灣大與新竹市政府合作成立的「安心智慧零售平台」，透過雲端智慧販售設備整合市民卡、悠遊卡、一卡通、愛心卡等資訊流、物流及金流，不僅能降低人力成本負擔，還能推廣與販售優質的新創商品或小農產品，同時更首創以雲端智慧販售設備做為地方愛心的平台，除了多元支付方式外，還開放當地民眾使用新竹市民卡和記名愛心卡，待確認使用者身分後，即可給予價格抵免等優惠。

台灣大攜手依德科技、勤業眾信共同參與經濟部工業局三年50億元的「智慧城鄉生活應用發展計畫」，透過「地方出題，產業解題」模式，讓新竹與苗栗兩地的智慧城鄉專案陸續開花結果，除了今天啟動的「新竹安心智慧零售平台」專案外，「苗栗雲端智慧商圈」目前也受邀於「2019智慧城市展」中展出應用。台灣大營運長吳傳輝表示，台灣大運用智慧服務與雲端科技做為解題工具，協助解決在地問題，使得這兩項專案有了初步成效，讓我們有信心宣布，台灣大「智慧城鄉應用」將正式全面啟動。

「苗栗雲端智慧商圈」把智慧服務設置在人潮密集的商圈，整合商圈內外、線上線下等多元虛實通路，打造智慧零售生態系。消費者可透過手機APP、販賣機、實體店面等進行購物，再結合外送服務，讓消費者享有無縫接軌的體驗。另外，還可透過智慧商店的即時定位追蹤系統(RTLS)，感應實體店內顧客消費行為，追蹤與整合大數據，提供商家做顧客行為分析及回饋點數等行銷，其中，苗栗三個商圈將於4月導入AR導覽APP，苗栗智慧旅遊APP也將上架展開試營運，期望APP會員數能一舉衝上2萬人。

(時報資訊)