大同和華映昨日舉行重大訊息說明會，華映因為去年淨值轉為負數，股票將於5月下市，而大同則是因為認列華映、綠能損失，去年爆虧333億元。28日股票恢復正常交易，華映開盤就打入跌停，綠能、尚志也是跌停，大同則是大跌逾3％。 由於認列處分投資損失、資產減損、資遣費、以及或有損失及負債，損益影響數達99億元。華映去年歸屬於母公司淨損為135.24億元，稅後淨損177.26億元，每股淨損2.09元。去年全年營收約240.2億元，稅後淨損252.83億元，歸屬於母公司之淨損約159.61億元，每股淨損3.02元。截至去年底歸屬於公司權益為-45.62億元，每股淨值為-0.7元。 華映將是第一家因為財務困境被迫下市的TFT LCD面板廠、也是大同集團內第二家下市的公司。依照規定等會計師出具報告後，待收到主管機關通知，將在40日後下市，以此推算華映股票最快將於5月上旬下市。

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