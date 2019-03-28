科技始於人性，「HiPay」為繁瑣的消費流程帶來更多便利。(圖片來源:萊爾富國際股份有限公司提供)

隨著科技日新月異，帶一疊紙鈔出門已經落伍了，在這個事事講求科技便利的時代，出現了「行動支付」這樣的名詞，它更成為新世代具體實現的消費行為！名列便利商店三大龍頭的萊爾富在消費方面也多了一個新選擇，那就是只要透過「HiPay」綁定信用卡，就能將水電費、瓦斯費、電信費、停車費、學雜費、稅款及罰鍰等更有機會得到iPhone Xs！

一邊消費同時累積Hi點數，買越多賺越多，所有事情「一指」搞定。(圖片來源:萊爾富國際股份有限公司提供)

即日起至6/30止，只要綁定國泰世華/台新信用卡，可享有Hi點數兩倍送的好康活動!同時消費的Hi點數累積還能立即折抵現金!這麼多點數可以做什麼?大家一定沒發現，萊爾富有許多隱藏版美食，被網友激推誇得不要不要，網紅「那個女生-KIKI」就有幫大家整理出萊爾富五大隱藏版美食。如果到了月底口袋比較緊，不妨可以選用這種方式，也是能夠讓自己免費飽餐一頓，並且吃好吃滿!

開啟「Hi-Life VIP APP」，用拍照方式就能掃描綁定國泰世華信用卡，開啟條碼給店員透過指紋或臉部辨識就可以進行付款流程(圖片來源:萊爾富國際股份有限公司提供)

開啟「Hi-Life VIP APP」，用拍照方式就能掃描綁定國泰世華信用卡，開啟條碼給店員透過指紋或臉部辨識就可以進行付款流程(圖片來源:萊爾富國際股份有限公司提供)

HiPay好康活動不只如此!首次綁定國泰世華信用卡，累計消費滿$199元送Hi-Life Original衛生紙乙串，限量15,000名。

接下來就要幫助各位吃貨們，瞭解如何獲得點數啦!HiPay消費除了上面提到的Hi點兩倍送活動外，當消費時還能同時累積Hi點數，而最讓人眼睛一亮的優惠，就是在平日消費累積的信用卡紅利，在萊爾富竟然也能立即折抵消費金額。總結重點就是HiPay讓你享有3種便利，分別是快速繳費、支付同時集點、點點折現金，還不趕緊加入會員你就能有不定期所推出的會員獨享好禮唷！

相信大家都有在結帳時遇到的以下情況，邊掏錢付款湊著零錢，忙著接電話累積點數、緊接著收到店員給的長串發票和明細，而後面排隊人潮早已不耐煩，一連串手忙腳亂的結帳經驗，現在這些情形，HiPay通通幫你解決。

首先你只需要開啟app，用拍照方式就能掃描綁定國泰世華信用卡，開啟條碼給店員透過指紋或臉部辨識就可以進行付款流程，用條碼支付同時累積點數和存取發票，更貼心的是發票儲存進去幫你兌獎，中獎系統也會通知，更環保愛地球。只要用HiPay帳單繳費，生活中讓人煩心的水電費、停車費，都能輕鬆解決，每個月還會自動抽出iPhone Xs，你可能就是幸運得主喔!

HiPay同時為服務廣大會員，更進一步針對消費者推出客製化的商品服務。(圖片來源:萊爾富國際股份有限公司提供)

準備好進入超方便的HiPay世界了嗎？ 接下來，要教大家超簡單的綁定流程！

新綁卡流程(圖片來源:萊爾富國際股份有限公司提供)

國泰世華綁卡流程(圖片來源:萊爾富國際股份有限公司提供)

HiPay支付消費使用流程(圖片來源:萊爾富國際股份有限公司提供)

未來HiPay也可應用在樂金、樂法、學校美食廣場、知名夜市等其他通路，同時為服務廣大會員，更進一步針對消費者推出客製化的商品服務。

(中時電子報)