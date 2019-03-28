近期台灣社會對國軍所尊崇的「國民革命軍之父」先總統蔣公有諸多的誣衊、詆毀，已故戰略顧問彭孟緝上將之子、中國航運前董事長彭蔭剛發表公開信感到相當悲憤與痛心，在今年4月5日蔣公逝世44週年即將來臨之際，他特地發表一封公開信，向蔣公致以最高敬意。

以下是全文：

今年4月5日是蔣公逝世44週年紀念日。我們都是受惠於蔣公的人。特在此向蔣公致以最高敬意。

回顧過去，蔭剛認為台灣有四類人最應該感激蔣公：

第一類 台灣農民：早年光復時，農民人口最多，也是最為貧窮的大眾，蔣公在台推行「耕者有其田」，致使耕農得到保障及富裕起來。

第二類 台灣婦女：當時民間對婦女歧視(包括女兒出賣為養女)等惡行，都在蔣公大力推動婦女平等施政下得到公平待遇，所以今天台灣才有女性總統、副總統及無數閣員出任公職。

第三類 台灣青年：當時台灣在財務極為困難的情況下，因為蔣公堅持推行九年國民義務教育，致使當時台灣造就了中國歷史上最多博士、碩士及大專畢業生的地區。

第四類 台灣中小企業家：當60至70年代大陸毛澤東發動大躍進及文化大革命大鬥爭時，蔣公則在台灣大力推動經濟發展，致使眾多企業家崛起受惠。

很不幸的是自2016年民進黨執政後，不僅不知感恩蔣公，一些台獨人士不斷的提出「拆除中正紀念堂及移除蔣公銅像」等荒謬主張。

據傳言有現任政府高官，在討論中正紀念堂存廢時要求只能講蔣公在台之「過」，不提蔣公對台之「功」。這位官員做法及想法使我們在台灣受惠於蔣公者，尤其是退伍軍人、軍人家屬、台灣農民們、台灣婦女們，極為憤慨。我們特在此提醒某些主張拆除中正紀念堂或遷移蔣公銅像者，不要忘了日本統治台灣的五十一年中，不知殺害了多少台灣同胞及原住民？征用了多少台灣同胞到各戰場當砲灰？有多少慰安婦受害？我們認為現今總統府曾是日本統治時期台灣總督府，這座建築物才是不該遺留的建築物及殖民威權的象徵。我們強烈要求民進黨若要拆除中正紀念堂內蔣公銅像時，最應該先拆除現在的總統府，這才是轉型正義！

最後特在此呼籲國軍官兵們、退伍軍人們、國軍眷屬及子弟們大家團結起來，捍衛中華民國，感恩國民革命軍之父蔣公對台灣的貢獻。

國軍軍眷子弟 彭蔭剛

2019年3月29日

(中時電子報)