高雄市長韓國瑜近日出訪中國大陸進行城市交流，率市府團隊為高雄拚經濟，截至今天為止共簽下總額52億元的訂單，將在今天中午11:50分乘華信航空班機，返抵高雄小港機場，現社群媒體傳出某些獨派正大舉集結人手，前往小港機場要抗議韓國瑜。

陳致中昨(27日)按鈴控告韓國瑜，他受訪時表示，就算是「意圖、陰謀」也構成外患罪的犯罪事實。他提出兩證據，一是韓未經台灣政府主管機關授權，於3月22日進入中聯辦密會官員王志民，等同接受「一國兩制」。陳表示，就連香港特首都避免與中聯辦官員接觸，韓積極拜訪，顯然已觸犯刑法第104條「通謀外國或其派遣之人，意圖使中華民國領域屬於該國或他國者」之外患罪。陳致中特別表明，韓接受大陸國家主席習近平「一個中國、一國兩制」的原則，同樣觸犯外患罪。

有網友在臉書「韓國瑜後援會」發文：「韓軍國際線大廳集結，警察先生說會有毒派，警方人力會安排很多。」讓廣大支持者與準備到現場接機的韓粉，不得不上緊發條、相互提醒。

也請到場抗議、聲援的民眾，務必理性，注意人身、財產安全。

(中時電子報)