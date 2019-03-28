(圖說：台灣高鐵28日宣布「Messenger智慧購票」服務即日起開放，訂票管道更多元。圖／台灣高鐵提供) 台灣高鐵（2633）訂票管道多元化，首度在Facebook Messenger推出「Messenger智慧購票」服務，自即日起只要透過Messenger即時通訊軟體及手機的語音或文字輸入，即可完成車票預訂，還能查詢訂位紀錄、詢問票務問題。 台灣高鐵指出，「Messenger智慧購票」服務可預訂車次，最遲至乘車當日發車前1小時為止；旅客使用台灣高鐵「Messenger智慧購票」服務時，請先登入Facebook帳號，於Messenger搜尋「台灣高鐵」後開啟對話視窗，即可直接以語音或文字輸入訂位需求，系統會逐步引導旅客查詢車次、完成訂位，並透過「T Express」行動購票App同時完成付款、取票。 「Messenger智慧購票」服務除提供高鐵訂位功能外，旅客如有票務問題，也能直接透過語音或文字詢問，獲得線上即時解答，高鐵提醒，現階段「Messenger智慧購票」僅提供常見票務問題回覆，若有其他問題，請洽台灣高鐵客服專線或企業網站「聯絡我們」網頁。 台灣高鐵今年營運邁入第13年，公司表示，通車初期僅提供車站窗口及自動售票機售票，隨著持續運用智慧運輸科技，推出網路訂位系統、便利商店、「T Express」行動購票App等購、取票方式，致力提供旅客更便利的票務服務。 台灣高鐵指出，「Messenger智慧購票」服務是國內大眾運輸業者首次在即時通訊平台推出訂位服務的創舉，也是公司的嶄新嘗試，希望帶給旅客更貼近民眾生活型態的購票選擇，未來將積極運用智慧科技，精進服務品質，以提供旅客更加便利的購票及資訊服務。

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