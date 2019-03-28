澳洲一名男子自稱任職期間曾遭遇放屁職場霸凌，以「精神傷害」為由，求償180萬澳幣（約台幣4千萬元），一審法官又對他有偏見，不認為放屁與霸凌有絕對關聯性，面臨不公審判讓他只得選擇上訴。

澳洲建築工程公司56歲前雇員辛格斯特（David Hingst）前年指控前同事修特（Greg Short）使出這項「為了擺脫他的陰謀」，他痛苦地說當我我面牆坐著，他進了沒窗戶的小房間，酷愛來在我身後放個屁就走掉，一天做個五、六回的惡臭，更批評他的工作表現，出動語言暴力，甚至去電罵他「白痴」。

辛格斯特強調，由於修特放屁逼他走人的終極手段，搞得他「極度緊張」；但修特去年已當庭否認上述惡行，「可能一天做個一、兩次，但絕對非出於「令人難過或尷尬的意圖」。不滿受理一審的澳洲維多利亞高等法院去年4月駁回此案，辛格斯特25日為此提出上訴，二審判決預計29日宣告。

(中時電子報)