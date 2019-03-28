《國際經濟》2021年起，歐盟全面禁用一次性塑膠製品 09:592019/03/28 時報資訊 【時報-外電報導】 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 保護海洋生態，歐洲議會以560票對35票通過法案，將自2021年起全面禁止歐盟國家使用吸管、餐具和棉花棒等一次性塑膠製品，以此遏止塑膠製品污染海洋。(編輯整理：莊雅珍) (時報資訊) #海洋 推薦閱讀 江豚海龜陳屍老梅沙灘 海大研究死因 20:262019/03/24 財經 花蓮海是生活節 魚達人傳撇步 04:102019/03/26 財經 瑞瑪席丹 時尚信仰正能量 04:102019/03/26 財經 兒童月遊台南！奇幻大海搬進飯店、看展玩樂真古錐 13:322019/03/26 財經 遠雄海洋公園 美人魚圓舞曲亮麗登場 04:092019/03/27 財經 陸國家海洋局：2018年海洋生產總值達國內生產毛額10％ 10:432019/03/27 財經 海底奇觀之首！ 這生物僅上帝水族箱才有 11:182019/03/27 財經 《塑膠股》京華城流標，中石化點3因素後天再戰 14:142019/03/27 財經 《股利-塑膠》睽違6年，中石化擬派利1元 14:322019/03/27 財經 《大陸經濟》開放藍色經濟，海南端4建議 15:052019/03/27 財經 也許您會感興趣 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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