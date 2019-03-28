物聯網、人工智慧(AI)趨勢崛起，全球產業界面臨多樣少量、差異化的市場樣貌，國內唯一提供開放式半導體及電子系統供應鏈整合平台廠商擷發科技結合逾180家合作夥伴，以特有的AI及電子層級(ESL)系統設計流程，打造靈活運用的智能產業一站式服務平台，提供客戶多元彈性的系統單晶片及系統設計/製造服務，此為全球首創的創新系統設計製造營運模式，以迎接下一波科技典範轉移。

摩爾定律一直是推動電子系統前進的力量，然而隨著晶片的發展，晶片的尺寸近逼物理極限，摩爾定律腳步放緩，伴隨著物聯網、機器人、自駕車、人工智慧等趨勢崛起，挹注全球產業界新興契機，卻也面臨到多樣少量、講求客製化、強調差異化的市場需求。

擷發科技總經理楊健盟認為，在現今強調數據為上的趨勢下，軟硬體協同優化成為提升價值的關鍵。有鑑於此，擷發科技以創新的系統設計製造營運模式為起點，鎖定大型IC、系統公司的高風險前瞻計畫，中小型IC、系統公司，或是本身無IC、硬體設計部門卻有需求的業者，提供多維度的智能產品設計及製造服務，打造「智能產業一站式服務平台」，此為全球首創的營運模式。

楊健盟說明，ESL系統設計流程會基於使用情境及客戶需求將把目標系統以最優架構，設計出預定設計規格需求，如執行效能、耗電、輸出入量等。透過擷發科技自主開發的系統架構開拓工具軟體，根據系統規範及IP庫，自動合成出符合規格及成本的最佳化系統軟硬體架構。

擷發科技在全球擁有180家以上的會員夥伴，依不同能力、地域及供應鏈位置可提供多樣化的服務，並有超過100個IP在平台上架。而獨特的品質管理及線上大數據分析系統，可提供顧客及夥伴最佳的品質及最即時的市場資訊，對IP提供者、晶片設計與製造、系統組裝、軟體及終端測試與組裝，創造多贏契機。對服務提供者來說，可藉由擷發科技的平台向外行銷推廣；對客戶而言，可經由擷發科技的平台確認IP及服務的適用性，挑選符合自己設計需求及成本的解決方案，迅速將物美價廉的IP及各種服務整合在自家的IC及系統產品設計，不僅節省授權成本，縮短開發時程，加速產品上市時程，進而搶得市場先機。

擷發科技執行董事暨大中華區總經理黃克勤博士則指出，車聯網市場前景龐大，在硬體、軟體、大數據、生態系統等四大應用領域機會豐富，擷發科技與專攻電動車三電控制系統整合的聯華聚能團隊共同開發平台，希望結合車聯網資料雲平台、車廠、系統廠，建構汽車生態系統，提供大數據的AI服務，向智慧汽車新里程碑邁進。

除此之外，近年因虛擬貨幣帶起「礦工」風潮，礦工透過解決新生成的區塊幫助整個區塊鏈更新交易紀錄，讓全球挖礦運動隨之展開，擷發科技受惠於此，接受大型虛擬貨幣交易商委託規劃整體系統架構，從平台中選擇適合該委託案的會員提供該客戶設計和製造的服務。

(時報資訊)