網約車服務商Lyft周三調升股票首次公開發行（IPO）的價格區間，因投資人看好與優步正面競爭的Lyft市占持續成長，而選擇忽視其持續擴大的虧損。

由於投資人認購踴躍，不想錯過這個2017年Snap上市後美國最大規模的IPO，Lyft將首發價格區間從每股62～68美元調升為70～72美元，這表示現在Lyft的估價上看243億美元；在2018年最後一輪的非公開市場籌資中，其估值為150億美元。

媒體報導，在法說會進入第二天，Lyft的IPO就獲得超額認購。

以新價格區間的最大值估算，Lyft市值將達到204.5億美元，已超出Snap在2017年掛牌時的身價，將成為阿里巴巴於2014年首發以來美國最大宗的IPO。以新價格區間中值71美元估算，Lyft將籌得約21億美元。

在上周以Levi's品牌牛仔褲聞名的Levi Strauss & Co風光上市後，Lyft調漲IPO價格區間顯示市場對新股票的胃口良好，以及許多投資人願意忽略Lyft獲利能力和自動駕駛策略的不確定性，以免錯過如此備受矚目的科技IPO。

(時報資訊)