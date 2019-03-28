《大陸產業》五糧液2018年營收、淨利齊創高 10:002019/03/28 時報資訊 【時報-外電報導】 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 五糧液交出2018年成績單，實現淨利潤133.8億元，一舉打破6年前的99.3億元的紀錄，同比增幅為38.36%。2018年的營業收入也創下歷史新高，實現營業收入400.3億元，同比增長32.6%。 展望2019年，五糧液計劃實現營業總收入500億元，保持25%左右的增長。為確保經營目標的順利完成，2019年公司將圍繞「三性一度」（即確保五糧液的純正性、一致性、等級性，提高品牌的辨識度）等八個方面發力。（飲酒過量 有害健康） (時報資訊) #2018 推薦閱讀 《股利-電機》崇友擬配息2.6元，逾7成配發率 08:022019/03/25 財經 《業績-生醫》美時去年每股盈餘0.42元，年增367％ 09:262019/03/25 財經 美時去年每股賺0.42元 11:372019/03/25 財經 《金融股》金融市場動盪，國壽未實現損益波動逾千億元 15:572019/03/25 財經 雄獅EPS 3.66元 擬配現金股利3.8元 17:222019/03/25 財經 超狂！高雄房市吹韓流 台商狠砸3.5億購7戶豪宅 19:052019/03/25 財經 廷鑫去年稅後淨利7,033萬元 年增103.86％ 19:422019/03/25 財經 《業績-百貨》線上、線下齊攻，淘帝-KY去年每股賺11.56元 09:262019/03/26 財經 2018亞洲競爭力 台灣排名競升第二！ 10:312019/03/26 財經 《大陸產業》萬科物業去年營收年增33％，坦言後市有挑戰 11:242019/03/26 財經 也許您會感興趣 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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