五糧液交出2018年成績單，實現淨利潤133.8億元，一舉打破6年前的99.3億元的紀錄，同比增幅為38.36%。2018年的營業收入也創下歷史新高，實現營業收入400.3億元，同比增長32.6%。

展望2019年，五糧液計劃實現營業總收入500億元，保持25%左右的增長。為確保經營目標的順利完成，2019年公司將圍繞「三性一度」（即確保五糧液的純正性、一致性、等級性，提高品牌的辨識度）等八個方面發力。（飲酒過量 有害健康）

(時報資訊)