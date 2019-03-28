嘉義市圓林仔社區桐花綻放，民眾賞花趣。（廖素慧翻攝）

全台首場桐花祭在嘉義市！嘉義市政府主辦的「幸福桐享─108年客家桐花祭」系列活動， 30、31日及4月6、7日在圓林仔浪漫展開，有幸福山丘馬場市集，近60攤風格雜物、設計手作、客家美食、異國料理及友善小農，30日開幕當天，迷你馬亮相。

市府表示，桐花祭的主角是雪白桐花，傳遞客家人敬天地、重山林之傳統，油桐強韌生命力，有如客家人的硬頸精神，圓林仔社區桐花自2006年起每年春夏交替之際，奔放白色之美，宛如四月雪。

市府表示，圓林仔社區桐花已陸續吐露花苞，現約有1至2成桐花綻放中，即日起花季約持續1個月，市府與社區合作，地主於開花期間，將無私開放園區給前來欣賞桐花的遊客，分享4月雪美景。

30日將在幸福山丘舉辦開幕式，有客家傳統樂音及歌舞表演，街頭藝人KUOAN、鍛鍊雜技團、四季‧紅烏克麗麗表演不間斷演出，草皮區開放民眾自備輕食野餐，民眾可以大手牽小手，於桐花下歡度午後時光，此外，30日上午11時及下午2時有2梯次賞桐生態輕旅行，現場報名。

每年桐花祭有人車擠得水洩不通，市府規畫3月30、31日及4月6、7日上午9時至下午5時，於社區入口處為汽車管制點，汽車臨時停車規劃位置為後庄防汛道路兩側及旁空地，上午10至12時及下午1至5時有免費接駁車。

(中時 )