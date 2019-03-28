韓流滿載而歸！ 結束經濟之旅歡喜返台

高雄市長韓國瑜28日結束大陸城市交流行程將返高雄，他人還在對岸，蔡政府公職人員便忙不迭地砲轟韓國瑜，說他賣台違規涉外患罪，一逕給他抹紅戴帽。前立委孫大千對此評論，韓國瑜愈打愈紅，這得感謝民進黨的政治人物，前仆後繼擔任韓的「啦啦隊」。

孫大千今（28）日在臉書上表示， 韓國瑜里迢迢，四處奔走，打躬作揖，為高雄爭取了超過50億的訂單的市長，最後居然要被陸委會罰50萬，試問，高雄市農漁民的心中會是什麼樣的一個感受呢？

孫大千抨擊此刻人在海外訪問的總統蔡英文，跑到國外砸大錢買邦交，卻不認真拚外交，居然也要隔海緊盯著韓國瑜的一舉一動，甚至還不忘下指導棋修理韓國瑜，一個去賺錢，一個去灑錢，台灣人民會是怎麼看這件事呢？

韓國輸訪港期間，不只一腳踏進了中聯辦，還正式拜會了中聯辦，孫大千問，韓國瑜這樣做台灣就被賣掉了嗎？香港是因為這樣就變成一國兩制了嗎？這麼愚蠢的鬼邏輯，說的如此有模有樣，難道真的把台灣人民的智商看得這麼低嗎？

孫大千還批，港澳中聯辦的主要工作根本不是針對台灣。如果，台灣這麼多政治人物連同様隸屬於國務院的國台辦主任都已經見過不曉得多少次，這麼大張旗鼓地抬高中聯辦的地位，只不過是為了要誣陷韓國瑜罷了，你們真的以為台灣人民都看不出來誰是岳飛？誰是秦檜嗎？

孫大千指出，「最白痴的是，民進黨政府居然還有臉叫一個去賣東西，簽訂單的高雄市長，又要宣示中華民國的主權，還要帶回非洲豬瘟的訊息，這些工作他如果都做完了，你們要做什麼呢？台灣人民付這麼多薪水給你們，是要來養米蟲的嗎？」

韓國瑜訪陸一路被綠營圍毆，孫大千下結論說，有這麼多民進黨的政治人物搶著來擔任「現代版的秦檜」，難怪「韓流」的威力會愈燒愈越旺，無遠弗屆了。

網友對此紛紛留言，「這就是民進黨的選舉策略！動用所有資源打擊最強對手！」、「要別人幫忙擦屁股又一副人家欠你的樣子，真是不長進的媽寶和大小姐」、「我們一人捐一塊，繳你罰的50萬就綽綽有餘了」、「不是滅韓條款是什麼，你們去見，就伸張主權，韓就賣台」、「高雄人民耍出来保衛你們市長！你們市長幫你們做那麽多」、「 農漁民起義吧！」。

(中時電子報)