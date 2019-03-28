全球新興療法興起及大藥廠研發能量銳減的趨勢下，生技公司持續透過併購與策略聯盟提升競爭優勢。台灣併購與私募股權協會榮譽理事長黃日燦表示，全球生醫產業透過併購聚焦創新產品技術，並出售非核心業務等策略已行之有年。近年更興起生技醫療結合電子科技產業趨勢，科技業龍頭透過併購和合資以跨足生醫產業而帶來新的競爭。

黃日燦分析，近年台灣生技醫藥併購數量與金額呈逐漸成長趨勢，並以醫療器材部門最為活絡、製藥生技次之。在交易形態方面，主要為外資來台併購與國內併購，兩者各占四成，而台灣境外併購只占兩成。他建議，生醫產業國際併購應思考如何善用將技術價值進行授權、作股或出售，將有限資源整併以做大做強，持續深耕利基市場。

資誠聯合會計師事務所副所長暨生技產業發展團隊負責人曾惠瑾指出，在全球新興療法興起及大藥廠研發能量銳減的趨勢下，生技公司持續透過併購與策略聯盟提升競爭優勢。台灣政府透過精進各項鼓勵政策與開放法規，幫助台灣公司併購優質國際級公司以取得創新產品、佈局國際通路及擴大企業營業規模，展現政府推動台灣生醫產業走向國際競爭的企圖。

普華國際財務顧問公司執行董事翁麗俐建議，台灣業者必須思考如何由內部成長走向併購投資的外部成長模式。尤其併購交易複雜，必須針對買賣流程建立嚴謹的價值創造計畫，包括收購業務的投資後管控、透過「併購後整合」提升價值、極大化被分割業務的價值與建立合適的合資夥伴關係等，以有效大幅增加成功交易的機率與交易報酬。

(時報資訊)