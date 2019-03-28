美國公債殖利率再度回落，以及殖利率曲線倒掛的時間拉長引發對經濟成長前景的擔憂，隔夜美股收黑，受此拖累，周四香港恆生指數開跌0.23%，為28663.20點。國企股(H股)開跌0.13%，為11290.58點。中國人壽跌1.47%，領跌藍籌股。

(時報資訊)