《港股》美債息再跌、美股收黑，恆指開跌0.23％ 10:162019/03/28 時報資訊 記者柯婉琇／綜合外電報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國公債殖利率再度回落，以及殖利率曲線倒掛的時間拉長引發對經濟成長前景的擔憂，隔夜美股收黑，受此拖累，周四香港恆生指數開跌0.23%，為28663.20點。國企股(H股)開跌0.13%，為11290.58點。中國人壽跌1.47%，領跌藍籌股。 (時報資訊) #港股 #恆生 #國企 #H股 #指數 推薦閱讀 黑五大屠殺只是前菜？美股慘劇還在後頭… 00:022019/03/24 財經 美債息曲線倒掛 經濟拉警報 04:102019/03/24 財經 亞股全垮日股重挫創2月以來最低 全都因為它 21:372019/03/25 財經 智伸科發3.1元股息 殖利率2.74％ 04:092019/03/26 財經 特力擬配息1.28元 現金殖利率逾5％ 22:232019/03/26 財經 美債息止跌 帶動美股勁揚 04:092019/03/27 財經 股市動盪 防禦型避險股耐震 04:092019/03/27 財經 特力 現金殖利率逾5％ 04:092019/03/27 財經 美債殖利率倒掛 債市成避風港 04:092019/03/27 財經 《股利-百貨》南仁湖擬配息0.4元，殖利率5.34％ 11:592019/03/27 財經 也許您會感興趣 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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