1.穩懋(3105)：投信季底作帳行情持續增溫，且搭上5G拉貨題材，晨盤續帶量緩步走揚近2%。

2.華泰(2329)：本土法人力挺，外資亦偏多操作，推升早盤股價逆漲逾2%。

3.中華(2204)：去年EPS 2.64元、擬配息1.7元，另決議現金減資60%，激勵今早股價跳空漲停鎖死，排隊買單仍有33萬餘張。

4.裕隆(2201)：中華減資跳空漲停鎖死，股價跟漲逾6%同歡。

5.鑽全(1527)：107年EPS 7.48元，擬配息4元，大勝106年獲利與派利，近期股價強勢，早盤再逆漲近1.5%。

6.環球晶(6488)：董事長徐秀蘭表示今年Q1營收不會讓股東失望，今年訂單和產能幾乎都滿載，股價漲2.72%。

7.揚明光(3504)：郭明錤認為其可望成為蘋果頭戴裝置光學件供應商，股價漲2.73%。

8.中環(2323)：去年轉盈、EPS 0.24元，今年力拚持續獲利，股價漲6.27%。

9.中光電(5371)：智能機器人獲創新應用獎，無人機出貨明年上看500台，股價漲2.27%。

10.華映(2475)：公司淨值轉為負數，最快5月8日下市，股價鎖跌停。

11.統一(1216)：處分上海星巴克，去年少賺224.03億元，EPS 3.07元，擬配息2.5元，現金殖利率約3.35%，開盤後跌逾1%。

12.台泥(1101)：大陸將取消32.5級低標水泥，水泥價格看高，股價稍事休息後再攻，以41.7元創波段高點。

13.東哥(8478)：新產能挹注，今、明年業績成長看好，買盤出籠，今早上漲2%，跨過短均與季線。

14.美利達(9914)：自行車大展吸睛，法人估今年整體營運有成長1成實力，股價來到165元隨即止跌回穩，早盤抗跌在170元關前震盪。

15.華義(3086)：彌補虧損，今減資78%，開盤打入跌停板。興采(4433)：去年獲利大躍進，擬配息1元、配股2元，早盤聞訊彈高5%，衝上波段高點。

16.嘉裕(1417)：宣布兩階段減資，今日拉出第二根漲停，站上9個月新高。

17.中石化(1314)：擬配發1元股利，6年來首見，早盤吸引買盤進場承接，股價站上12元。

18.廣越(4438)：產能滿載，越南3廠擬增30產線，全年營收再創新高的機會頗高，早盤價量俱揚大漲6%，站上近半年高點。

19.雙鍵(4764)：去年每股盈餘達8.06元，近日獲外資連續買超力挺，帶動股價跳漲4%，一舉躍上半年線及各短均線。

20.盛達(3027)：去年每股盈餘達1.67元，因股價位階仍低，早盤吸引買盤進駐，股價火速攻上漲停。

21.和康生(17837)：買盤強力點火，早盤火速攻頂，一舉躍上五日線及月線，委買約3000張排隊。

22.群聯(8299)：NAND Flash價格估將觸及低點，積極補庫存備戰，早盤再衝上300元關卡寫波段新高價。

23.新普(6121)：去年EPS達17.35元，擬派發11.5元股息，今年營運可望季季高，股價上漲逾6%，登上257.5元短波高價。

24.撼訊(6150)：甩去年財報不濟陰影，晨盤市場唱多，股價漲逾3%，突破5日線。

25.力致(3483)：散熱家族利多不斷，法人連五日買超866張，早盤高鎖漲停48.4元。

26.寶得利(5301)：追價買盤湧入，連兩日拉出兩根長紅棒，早盤股價攻漲停24.2元。

(時報資訊)