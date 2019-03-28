廣越(4438)法說會後，股價早盤衝高，漲逾8個百分點，站上143元。廣越今年在訂單持續成長，且議價能力提高，產品組合持續優化下，獲利大幅成長，加上營運即將邁入旺季，吸引買盤進場。

廣越法說的3大重點:1.北美服飾需求回溫，且大客戶如Patagonia、The North Face等訂單成長強勁，產品量價齊揚，且在併購兩家新廠貢獻下，去年年營收132.8億元，年增逾3成。去年毛利率較前一年顯著攀升，費用方面，因併購金漢廠等關係，費用率較一年增加。在訂單大幅好轉且產品組合逐漸改善下，去年EPS 7.43元，獲利顯著攀升。

2.今年首季為廣越營運最淡季度，但在Patagonia訂單大增，且Q1金漢廠貢獻營收下，營運較去年同期大幅提升，預估Q1營收22.2億元，年增90.3%，稅後淨利-0.9億元，EPS -0.87元，獲利虧損較去年同期減少。

3.廣越新產品如Micro Puff持續拓展下，大客戶Patagonia訂單持續成長在20%以上，Nike預計成長5%~10%；在訂單持續成長下，今年對於客戶議價能力提高，代工費小幅攀升，預估全年本業(不含併廠)訂單成長接近10%，ASP成長3%~5%水準，毛利率較去年攀升無虞。

(時報資訊)