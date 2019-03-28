安居緝毒，平鎮警方超商逮毒犯。(呂筱蟬翻攝)

安居緝毒，平鎮警方超商逮毒犯。(呂筱蟬翻攝)

桃園市平鎮警方安居專案緝毒工作，27日宋屋派出所便衣幹員在中壢區某超內埋伏緝毒時，當場發現2名男子正在毒品交易，警方見交易完成立即上前盤查2男，果然起出96公克的毒咖啡包及k他命毒品，其中一名男子還想逃跑，最後仍被員警壓制逮捕並法辦。

平鎮警分局宋屋派出所副所長李坤龍表示，為了掃蕩毒品、落實執行安居專案緝毒工作，全國警方均將反毒、緝毒列為第一重點工作。而27日下午，警方接獲線索指出中壢區某超商內，疑似將有毒品交易，警方便衣幹員立即前往埋伏、查看。

便衣員警發現超商內2名男子神色詭異、且不時左右張望，鎖定對象後按兵不動，並待2名男子毒品交易完後，上前表明身分盤查，其中一名男子見狀拔腿就跑，但隨即遭到便衣員警壓制，而超商店員也機警的撥打電話請求中壢警方支援，最後2名男子遭到優勢警力逮捕。

2男落網後，警方在2男身上起獲80公克的新興毒品咖啡包、16公克K他命毒品及新臺幣2000元販毒所得，警方除將持續追查該批毒品上游外，並將2男依販毒品罪嫌移送法辦。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時 )