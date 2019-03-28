在網路上輸進「論文代寫」4個字，一堆相關網站跳出來，明訂代寫碩士論文依標準、進階及高階的難度，分別收費4萬元、6萬元及8萬元。此外，還有論文代寫網站強調擁有專業教授團隊，並會跟委託者簽署保密協定，保證做到萬無一失。

業者在網站上公開載明，他們擁有兩岸堅強的碩士、博士所組合而成知識團隊，論文代寫所有內容一定是量身打造、專業化的內容，保證絕無抄襲；此外，他們可以為委託者無限次諮詢及修改，做到滿意為止。

還有業者說，因為委託代寫論文的人眾多，所以要先匯款，並提供帳號後5碼以便財務確認。委託者先付定金30％，們會交付半文，尾款則於半文後付，他們會修改到委託者滿意為止。

台北市補教協會總幹事張浩然表示，過去他確實接到過家長詢問，小孩子念研究所要畢業了，但寫論文遇到問題，想問是否有人可以幫忙？不過，補習業者只會為學生補習協助他們考進研究所，並沒有人經營幫忙畢業這業務。

張浩然說，據他瞭解，代寫論文業者主要以工作室方式來經營，可能是幾個人湊在一起，再集合一些碩、博士，如果有人須要幫忙，就私底下面議談價錢，雙方都接受了才來執行。但對合法立案的補習班來說，不可能去經營論文代寫這種業務。

世新大學教授賴鼎銘表示，要判斷一個研究生的論文是不是由其他人代寫，其實不容易，指導老師看得出來，論文口試委員就不一定了。現在學生的程度跟以前差很多，「有些人根本不是做研究的料」，但制度上規定提出論文才能取得碩博士學位時，有些人做不到，就會請人代寫。

「取得碩士學位是不是一定要提出論文，可以好好討論。」賴鼎銘說，許多台灣多人讀研究所，只是想進修，或許我國可以考慮跟進歐美國家，拿碩士學位不一定要發表論文，也可進一步避免代寫論文的亂象。

(中時 )