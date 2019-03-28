蔡英文總統出訪南太三友邦，在結束夏威夷過境外交行程後，今晚將返抵桃園機場，桃園市長鄭文燦28日上午受訪時表示，將會去接機，而媒體說蔡賴關係翻臉，若賴清德過關，是否造成蔡英文跛腳？ 鄭文燦則認為，民進黨的總統初選提名目前還在進行中，媒體的話題民進黨需要冷靜、智慧、謹慎去處理，初選只是一個過程，贏得最後大選才是最終的責任，自己並沒有花很多時間在初選的話題上，希望初選很快結束，最重要是產生一個具有共識的方案。

有媒體做6都市長民調，桃園市則遙遙領先，滿意度高達7成2，鄭文燦則說，桃園不分藍綠、不分地域，對桃園未來的發展都有信心，我想這是一個新時代的桃園的一個起跑點，市政建設最重要是要能夠把桃園的發展潛力規畫出來，能夠用每天的市政行動來完成它，自己跟市民沒有距離，可以充分了解他們的情感、他們的願望在哪裡，一件一件把它實現。

另外，桃園獲得很多中央級的建設，可是速度還要再快一點，還要再多一點，還要再好一點，會跟議會結合成為一個緊密的夥伴關係，往前衝、往前走，知道有幾位市長要競選總統，或可能規畫要競選總統，然而市政、國政有所不同，國政的重點是在於國家安全、經濟發展，以及台灣做為民主體制如何能夠永續發展下去，這是不同的角度，希望有心要競選總統的市長們，要更努力更用心。

(中時 )