動態隨機存取記憶體(DRAM)需求疲軟，研調機構IHS Markit預期，DRAM價格恐將一路走跌至第3季，今年全球DRAM產值估將降至770億美元、年減22%。

美國記憶體廠美光日前宣布減產5%。IHS Markit認為，當前需求趨緩，美光決定減產並不意外，實際上，多數記憶體晶片製造商正在採取措施來管理產出和庫存、以解決需求疲軟的問題。

IHS Markit預期，未來幾年DRAM供給與需求都將保持成長約為20%，市場大致處於平衡。在伺服器和行動裝置引領需求的情況下、預估有時會出現供給過剩和供應不足的情況。

IHS Markit看好伺服器市場。IHS Markit預期，在亞馬遜(Amazon)、微軟、臉書、谷歌與阿里巴巴等對伺服器記憶體需求強勁驅動下，伺服器占DRAM位元需求比重將自2018年的28%，成長至2023年的逾50%。

智慧型手機目前位居第二大DRAM應用類別。IHS預估，2019年至2023年間，智慧型手機位元需求占比平均為28%。

韓國三星電子持續在DRAM市場處於領先地位。三星電子日前發布2019年第1季的獲利預警，但在2018年第4季，三星電子市占率39.9%，仍較SK海力士高出8個百分點、較美光科技高出16個百分點。

IHS Markit統計顯示，台廠南亞科技(2408)、華邦電子(2344)分別位居全球第四、第五大DRAM廠商，2018年第4季市占率分別為2.5%、0.7%。

(時報資訊)