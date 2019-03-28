消息人士透露，在定期檢視人員配置後，摩根大通將遣散數百名資產和財富管理部門的員工。

摩根大通將減少整個單位擔任支援角色的職員，並解僱部分資產管理部門員工，且這項裁員行動將是全球性的。截至去年底，該銀行的資產和財富管理部門擁有近2.4萬名員工，較2017年增加4%。

該銀行發言人發布聲明表示，每年檢視公司人員配置以確保適當水準，並在必要時調整，是我們正常業務程序。我們將持續投資於事業和人才，包括聘請各關鍵市場的頂級顧問，以及拓展我們的產品和服務。

(時報資訊)