《國際金融》傳摩根大通將裁員數百人 10:332019/03/28 時報資訊 記者柯婉琇／綜合外電報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 消息人士透露，在定期檢視人員配置後，摩根大通將遣散數百名資產和財富管理部門的員工。 摩根大通將減少整個單位擔任支援角色的職員，並解僱部分資產管理部門員工，且這項裁員行動將是全球性的。截至去年底，該銀行的資產和財富管理部門擁有近2.4萬名員工，較2017年增加4%。 該銀行發言人發布聲明表示，每年檢視公司人員配置以確保適當水準，並在必要時調整，是我們正常業務程序。我們將持續投資於事業和人才，包括聘請各關鍵市場的頂級顧問，以及拓展我們的產品和服務。 (時報資訊) #摩根大通 #小摩 #裁員 推薦閱讀 中市勞工局助被資遣員工無縫接軌新職場 降低失業衝擊 12:462019/03/24 財經 影后級演技描繪加害與被害心理 網友：看完震驚又難過 09:002019/03/25 財經 蔡英文要韓轉告 中華民國台灣是主權獨立國家 12:282019/03/25 財經 賈靜雯《與惡》超強悍 修杰楷：罵老公的眼神... 14:272019/03/25 財經 不到3個月 國壽身價增逾2千億元 22:512019/03/25 財經 賈靜雯講錯台詞 金鐘編劇道歉：是我的錯 09:592019/03/26 財經 陸委會設韓國瑜條款 陳明通：因應情勢變遷要有審查機制 11:002019/03/27 財經 臺灣企銀員工持股信託簽約上路 14:012019/03/27 財經 臺灣企銀員工持股信託開辦 入會率9成5 04:092019/03/28 財經 也許您會感興趣 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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