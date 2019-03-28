獨居在台南市南區一棟破舊老屋內的吳姓男子，每逢雨季就飽受漏水之苦，農曆年時還因鄰居燒金紙拜拜，火星飄入屋內引發火警，經濟能力差的他卻無力修繕，台南市勞工局連繫各項工會，這群「老闆級」的師傅3月中旬開始當志工，修繕吳男房屋，28日接近完工，還給吳男一個完整的家。

73歲的吳男單身無子女，早年曾從事車床工作，年紀大後獨居在南區1棟破舊房屋內，身體狀況不佳且體力無法負荷，選擇辭去工作在家休養，被列為中低收入戶，靠微薄的補助金度日。

吳男原本的住處有如破爛工寮，天花板破損漏水，屋內每逢下雨就積水，門窗鏽蝕，水電線路損壞嚴重，他雖知道房屋殘破，卻礙於經濟貧困無力翻修。

吳男禍不單行，鄰居在今年農曆年時燒金紙，火星隨風飄散進吳家引發火警，雖沒釀成大禍，房屋破損程度更是雪上加霜，天花板與牆壁毀損嚴重，台南市議員蔡淑惠發現後轉介台南市勞工局協助。

在台南市勞工局連絡下，3月中先由泥水職業工會拆除屋頂屋瓦，台南市環保局北區清潔隊清運營造廢棄物，陸續由各職業工會接手進行外牆與屋頂鋼板施工，裝配自來水管線，裝置鋁門窗、屋頂排水槽、地面填高粉光等室內裝潢工程。在職業工會志工善舉下，28日已接近完工。

台南市勞工局表示，這群工會志工可都是各項工程公司的「老闆」，他們自願發善心，挪出工作空檔，聚集在一起協助貧戶改善住家，6年來已陸續完成86件貧困個案，修復了這些人的家園。

(中時 )