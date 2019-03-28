今（28）日早上最新出爐的「2018十大建商」排名出爐，寶佳機構、元利建設、茂德機構，奪得前三大霸主地位；其中，寶佳機構以高達671.8億元推案量，再次重返年度「推案王」的寶座。

住展雜誌最新公布的「2018年北台灣十大建商推案量排行」，第一到第十名依序是：寶佳、元利、茂德、冠德、遠雄、新潤、麗寶、宏璟、宜誠及富宇等建設公司。

住展雜誌企研室經理何世昌表示，2018年十大建商排名，呈現大洗牌，2017年進榜的建商，僅剩寶佳、遠雄、茂德與冠德等四家留在榜內，其他六家全跌出榜外，顯示競爭十分激烈。

何世昌表示，由於2019年超級大案連發，預料今年排名會再出現一波大洗牌。

去年十大建商的冠軍，由寶佳機構以高達671.8億元推案量拿下。

何世昌表示，寶佳推案足跡幾乎遍及全台，且在不斷推案的同時，除了持續買進土地、補足案源，旗下子公司更不斷開枝散葉，並未因投資業外而停止本業擴張，預料未來推案量仍舊不小。

排名亞軍的是元利建設，去年推案量達565億元，其中大安森林公園豪宅案「元利信義聯勤」就海灌了550億元。何世昌指出，元利建設向來以高建築品質作為主要賣點，大多數推案都是先建後售的成屋案，去年開賣的「忠順大院II」，是該公司少見的預售案。

每年推案量都不小的茂德機構，去年案量達377億元，成為十大建商的季軍。茂德對重劃區情有獨鐘，大多數推案都在新興重劃區，例如板橋江翠北側、土城暫緩發展區、新店央北、三重仁義段等重劃區，特別偏好規劃低總價的迷你兩房、迷你三房宅。

(工商 )