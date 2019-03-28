台中市政府警察局第六分局工業區派出所警員曾意騰、陳若甄，於日前接獲民眾報案，指工業區1路與工業區16路口有1位迷失的老婦人駐足於公車站牌，需警方到場協助。警方見當時夜深天氣已轉涼，擔心老婦人著涼感冒遂先將其帶返所內休息。

警方指出，員警到場查看，發現該名老婦人獨自1人疲憊地坐在路邊，經詢問老婦人無法清楚表達住家位置，身上也未攜帶任何證件；經查詢得知她是80歲的江姓老婦人，警方立刻與家屬取得聯繫，惟江姓老婦人的家人，僅有高齡90歲的丈夫，員警見兩老行動皆不方便，熱心駕駛巡邏車護送老婦人安全返家與丈夫團聚。

江翁表示，老婦人有失智的情況，下午說要出門去附近的超市買菜煮晚餐，沒想到竟然迷路從沙鹿區步行至工業區，他自己行動不方便又不知道要向誰求助；只能在家盼著老伴找到回家的路，幸好有熱心的民眾及警方積極的協助才讓老伴平安返家，對此表示感激。

警方呼籲民眾，家中若有長者應當隨時多加照顧、關懷，並可製作緊急聯絡資料卡或記有姓名、電話之愛心手鍊配掛在家中長者身上，以利走失情形發生時，警方接獲報案可以立即聯繫到家屬，避免流落街頭；民眾若於馬路上看見類似情況，請發揮愛心先行將長者帶至路旁安全處，避免車流危險而發生意外。

(中時 )