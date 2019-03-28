台北市長柯文哲近日被問起民調、參選2020等議題，總是推說「每天認真做事就好」，不願正面回應；但卻有媒體踢爆，自詡認真做事的柯市府竟破壞文官體制，將觀傳、文化兩局副局長對調職務，讓兩人督導過去沒有經驗的事務。柯今早受訪時稱，這是要利用文化資源推動觀光，沒有問題。

觀傳局副局長陳譽馨到任20年，從觀傳局還是「新聞處」即在單位內服務，文化局副局長李麗珠也已在文化局任職19年，結果兩人突然被調換職務，尤其陳未來要督導文化資產業務，繁重且專業，基層不但認為此舉破壞文官體制，也忽視尊重專業的重要。

對此，柯文哲解釋，台北市有很多文化資源，希望用文化資源推動觀光、把觀光跟旅遊做個整合，所以讓很有經驗的長官對調，讓官方旅遊資源整合。

不過，柯文哲雖有一番解釋，但從近日數份民調來看，其施政滿意度去年至今年卻呈現下滑趨勢，對此柯文哲仍說，民調本就高高低低啊，前年世大運剛結束時很高，所以就每天認真做事啦，高高低低不要太在意，就看一下這樣。

另外，針對美麗島電子報董事長吳子嘉在節目透露，柯文哲2020參選的支持度已經急起直追，距離高雄市長韓國瑜只差4％，但也有其他民調稱柯被邊緣化，結果不太一致，柯文哲也都說，民調看看就好；他還說，所謂距離美感效應，他也知道自己在台北市的支持度最低。

(中時 )