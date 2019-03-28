裕隆集團中華汽車(2204)決議配發現金股利1.7元，並擬辦理現金減資退還股東股款，減資比率60%，每股退給股東6元，中華車股東今年每股將可共拿到7.7元。早盤股價漲停以26.7元開出，盤中委買高掛逾32萬張排隊等著買。

中華汽車公布，為調整資本結構及提升股東權益報酬率，董事會27日通過現金減資案，擬減資83.04億元，減資比率60%，每股退給股東6元，減資後資本額將降至55.36億元。

中華車董事會昨日也決議股利分配案，擬每股配發現金股利1.7元，若加上減資每股退給股東6元，中華車股東今年每股將可領回7.7元。中華車表示，減資案將提請6月26日召開的股東會決議，並經由金管會核可後發回，預估最快10月返還股東。

中華汽車2018年每股稅後淨利2.64元；擬以盈餘分配現金股利1.7元。

中華汽車去年合併營收348.69億元，營業淨利18.98億元，淨利35.92億元，每股盈餘2.64元。

(時報資訊)