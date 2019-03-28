「台灣Pay」與國泰世華銀行合作，正式進軍超商龍頭「7-ELEVEN」，是繼全家、萊爾富、OK後，完成超商最後一塊版圖，合計四大超商通路逾1萬據點。

「台灣Pay」自2017年11月正式推出以來，短短一年多拓展迅速，採用「QR Code共通支付」規格，整合各金融機構資源共同推動，不限手機品牌、型號皆可使用外，並提供購物、轉帳、繳費、繳稅、提款等多元優質服務。累計至今年2月止，參加金融機構達27家，可使用總卡數逾600萬，總交易金額已正式突破200億元，合作店家數超過5萬家，導入生活帳單(稅單)逾2,200項。

財金公司委託尼爾森調查「品牌經營成效暨消費性支付工具實態研究」調查報告顯示，在台灣18-65歲的金融消費者中，「台灣Pay」品牌知名度已達69％，此外，「台灣Pay」躋身為目前持有行動支付的消費者中，「持有率」前5大的行動支付品牌。

「台灣Pay」積極在市集攤販、知名商圈、超商量販、觀光景點與校園大力推廣，包括四大超商、高鐵、台灣菸酒、錢櫃KTV、聖德科斯、故宮博物院、台北希望廣場、建國花市、永康商圈以及大學院校與其周邊商圈等；今年第2季起，屈臣氏、台鐵便當、鬍鬚張、頂呱呱、路易莎咖啡、頂好惠康及Jasons等知名特店也將陸續加入「台灣Pay」行列，提供民眾體驗多元支付的便利性。

(時報資訊)