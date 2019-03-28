Brodie going to work 🚧 #ThunderUp pic.twitter.com/xxtkrsneAL — OKC THUNDER (@okcthunder) 2019年3月28日

眼見上半場一路落後，韋斯布魯克很清楚自己下半場該做什麼！靠著韋少、保羅喬治、葛蘭特等人攜手領軍雷霆第3節打出誇張27比4猛攻，雷霆107比99逆轉擊潰溜馬，韋少更摘17分、12助攻與11籃板的本季第29次大三元。

除了韋斯布魯克表現最擅長的大三元演出，保羅喬治也拿全場最高31分，亞當斯25分、13籃板，葛蘭特19分、7籃板及4助攻，畢竟他們很清楚如今每場例行賽都很重要，只要一場比賽不小心輸球，西區排名就會產生變化。

目前雷霆44勝31敗，仍居西區第7位置，卻只落後西區第4火箭3場勝差，落後西區第5快艇1場勝差，如果雷霆剩下7場例行賽努力贏球，甚至有可能升到西區季後賽球隊前段班，不過排在西區第8馬刺，也僅落後雷霆1場。

溜馬則以波達諾維奇28分最高，沙波尼斯18分、10籃板，透納12分、14籃板，桑迪斯楊11分，溜馬目前45勝30敗，排在東區第4，僅領先東區第5塞爾提克1場勝差，為了保住季後賽主場優勢，溜馬接下來仍須全力搶勝。

(中時電子報)